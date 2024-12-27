Gaziantep'te 'Bölgesel Kalkınmada Medyanın Rolü' Paneli Gerçekleştirildi

Gaziantep'te Medyanın Gücü Konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bölgesel Kalkınmada Medyanın Rolü: Dijital Medya Okur Yazarlığı ve Turizm Haberciliği" paneli, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış Töreninde Önemli Mesajlar Verildi

Panelin açılışında konuşan Vali Kemal Çeber, dijital medyanın doğru bir biçimde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Çeber, "Medya olmazsa ne kadar güzelliğiniz olursa olsun, nasıl duyuracaksınız? Bu anlamda medya, sesimizi duyurma ve kendimizi tanıtma konusunda en büyük silahımızdır" dedi. Ayrıca, kent kültürel değerlerinin bilinmesinin ve dijital medyada bu değerlerin anlatılmasının bölgesel turizmi geliştirebilmek için elzem olduğunu ifade etti.

GAÜN Rektörü'nden Vurgu

GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Doğan, panelin üniversitenin toplumla kurduğu güçlü bağların bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Panele Stratejik Vurgu

İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, panelde medya ve iletişimin kalkınma süreçlerindeki stratejik önemine değinerek, "Dijital medya okur yazarlığı, bireylerin bilgiye erişiminin ötesinde bu bilgiyi doğru analiz etme yetisini ve sorumluluk bilinciyle kullanabilmesini gerektirmektedir" ifadelerini kullandı. Taşkın, turizm haberciliğinin de yerel kültürlerin korunmasında ve tanıtımında kritik bir araç olduğunu belirtti.

Paneldeki Oturumlar

Panel, "Medya okur yazarlığı ve sorumlu habercilik" ile "Turizm haberciliği ve medya" oturumları ile devam etti.

Katılımcılar

Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.