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Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde dar gelirli ailelere fatura desteği ödemeleri PTT aracılığıyla yapılacak.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 13:08
Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

Gazianteplilere Büyük Müjde: Fatura Ödeme Derdi Tarihe Karışıyor!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı dar gelirli aileler için sevindirici bir haber geldi. Belediye, sosyal destek projeleri kapsamında fatura desteklerini hayata geçirerek binlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Fatura Destek Paketi Hayata Geçti

Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli projelere imza atan Umut Yılmaz, dar gelirli ailelerin en büyük gider kalemlerinden olan elektrik ve su faturalarının yarısını karşılayacağını belirtmişti. Bu sözü, projeye dönüştürerek yerine getiren Yılmaz, toplamda 10 bin 200 haneye 800 TL destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

Bu süreçte her aileye 400 TL elektrik ve 400 TL su faturası desteği olmak üzere toplamda 800 TL yatırıldı. Böylece belediye kasasından ailelere aktarılan toplam tutar 8 milyon 160 bin TL oldu. Yılmaz, "Bu sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

Ödemenin Detayları ve PTT Duyurusu

Yılmaz, yaşanan IBAN sorunlarına dikkat çekerek ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını duyurdu. Hak sahibi aileler, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek destek ödemelerini alabilecekler.

Ayrıca Şehitkamil Belediyesi, önceki Kurban Bayramı öncesinde de aynı 10 bin 200 haneye 3 bin 200 TL tutarında bayram desteği sunarak ailelerdeki mutluluğa katkıda bulundu. Bu tür sosyal yardım hamleleri, belediyenin dar gelirli ailelere yönelik sürdürülebilir destek anlayışının bir örneği olarak öne çıkıyor.

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