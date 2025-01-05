Gaziantep'te DEAŞ Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te DEAŞ'a Yönelik Önemli Operasyon
Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Operasyon ve Gözaltılar
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Kalan 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.