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Gaziantep'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Etkinliği

Gaziantep'te annelere ve öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlendi. Uyuşturucu ile mücadelede anne rolü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:59
Gaziantep'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Etkinliği

Gaziantep'te Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Gaziantep'te, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında öğretmen ve annelere özel bir eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

Programın İçeriği

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, programa katılan anne ve öğretmenlere uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli bilgiler aktardı. Eğitimin bir parçası olarak, özel eğitimli bir narkotik köpeği daha önce salonda gizlenmiş uyuşturucu maddeyi bularak izleyicilere gösterim yaptı.

Vali Kemal Çeber'in Açıklamaları

Vali Kemal Çeber, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentte uyuşturucu ile mücadelede kararlı adımlar attıklarını ifade etti. Çeber, “Uyuşturucunun kentten silinmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak bu sorunun üstesinden gelmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir,” dedi.

Çeber, anne ve öğretmenlerin toplumsal rolüne dikkat çekerek, “Resmi ve sivil tüm kurumlar, medya kuruluşları bu konuda üzerlerine düşeni yaparsa, bu beladan kurtulabiliriz. Biz en çok annelere güveniyoruz, çünkü en iyi narkotik polisi annedir,” şeklinde konuştu.

Sunumlar ve Teşekkür Belgeleri

Program sonrasında, polis memuru İsmail Uzkar ve Gaziantep Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Tuğba Uçar, uyuşturucu maddelerden korunma yöntemlerine dair sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde annelere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Gaziantep'te "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında öğretmen ve annelere yönelik eğitim...

Gaziantep'te "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında öğretmen ve annelere yönelik eğitim verildi.

Gaziantep'te "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında öğretmen ve annelere yönelik eğitim...

Gaziantep'te "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında öğretmen ve annelere yönelik eğitim verildi.

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