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Gaziantep'te Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Cenazeler ailelerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 12:39
Gaziantep'te Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İlk belirlemelere göre, Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında Yunus Emre Kuvrağ idaresindeki 27 AYH 25 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Kazada, sürücü Kestanlıoğlu ile birlikte eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kuvrağ ve yanındaki İsmail Volkan Deler de kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu ve annesi Naile Kestanlıoğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, karşı yoldan gelen ve refüjü aşan otomobilin hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

Kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler, Gülüstan Kestanlıoğlu ve çocukları Eylül ile Atlas Mete'nin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerin Gaziantep'te düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından Kestanlıoğlu ve çocuklarının Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi...

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi...

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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