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Gaziantep'te FETÖ Soruşturmasında Tutuklamalar

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:43
Gaziantep'te FETÖ Soruşturmasında Tutuklamalar

Gaziantep'te FETÖ Operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik bir operasyonda, 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonun detaylarına dair bilgiler verdi.

Operasyonun Ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ'nün mali yapılanmasında görev alan şüphelere yönelik bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari Hükümlülerin Yakalanması

Ayrıca, haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü de yakalandı. Bu hükümlülerin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.

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