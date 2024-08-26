Gaziantep'te Fıstık Bahçesi Kavgası: Bir Yaralı

Gaziantep'te Fıstık Bahçesi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü

Gaziantep'in Araban ilçesinde, fıstık bahçesi üzerindeki anlaşmazlık sonucu çıkan kavga bölgede korku dolu anlar yaşattı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Kırsal Nurettin Mahallesi'nde, V.E. ve kardeşi B.E. arasında fıstık bahçesi yüzünden tartışma çıkmıştı. İkili arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silahlı Saldırı ve Yaralanma

Kavga sırasında, V.E. üzerindeki tüfeğiyle kardeşi B.E.'ye ateş açtı. B.E., ayak bölgesinden yaralanarak yere düştü. Olayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay Yerine Müdahale

Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.E.'yi hızla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Gözaltılar ve Soruşturma

Yaralanmanın ardından jandarma, V.E.'nin yanı sıra A.E., E.E. ve A.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, detaylar henüz netlik kazanmadı.