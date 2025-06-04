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Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 17:09
Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, tesiste yangın nedeniyle bir kısım zarar gördü.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının ardından bölgede başlatılan soğutma çalışmaları ise sürmektedir. Olayla ilgili detaylı incelemeler yapılacak.

Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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