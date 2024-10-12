Gaziantep'te Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

Gaziantep'te Gösteri Yürüyüşleri ve Etkinlikler Yasaklandı

Gaziantep Valiliği, şehir genelinde yürütülen kamu düzeni koruma çalışmalarına bir yenisini ekleyerek, gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikleri 1 gün süreyle yasaklama kararı aldı.

Valilikten Açıklama

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, bu yasakların milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin ve güvenliğin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

Yasağın Kapsamı

Yasağın kapsamı, kapalı ve açık alanlarda yapılan toplantılar, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri, imza kampanyaları, anma törenleri gibi çeşitli eylemleri içermektedir. Ayrıca, el ilanı dağıtımı, pankart veya afiş asma gibi faaliyetler de yasak kapsamına alınmıştır.

Yasağın Süresi

Bu yasak, 13 Ekim saat 00.01'den 13 Ekim saat 23.59'a kadar, il ve ilçe mülki sınırları içinde, jandarma bölgesi dahil olmak üzere geçerlidir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği bu karar alınmıştır.