Gaziantep'te Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 6 Yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
46 P 2288 plakalı hafif ticari aracı Yusuf Şahan yönetirken, çarpışmaya karışan otomobilin sürücüsü Muhammed El Abdullah (39) olarak kaydedildi. Kaza, Gaziantep-Nizip D-400 kara yolu Sinan Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.
Müdahale
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince müdahale edilerek ambulanslarla hastanelere nakledildi.
Yaralılar
Kazada yaralananlar arasında Muhammed El Abdullah, Kamile El Muhammed, Abdullah El Muhammed, Nasır El Muhammed, Emel El Muhammed ve Şehed El Muhammed bulunuyor. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır olduğu öğrenildi.