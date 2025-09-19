Gaziantep'te Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 6 Yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:07
Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

46 P 2288 plakalı hafif ticari aracı Yusuf Şahan yönetirken, çarpışmaya karışan otomobilin sürücüsü Muhammed El Abdullah (39) olarak kaydedildi. Kaza, Gaziantep-Nizip D-400 kara yolu Sinan Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince müdahale edilerek ambulanslarla hastanelere nakledildi.

Yaralılar

Kazada yaralananlar arasında Muhammed El Abdullah, Kamile El Muhammed, Abdullah El Muhammed, Nasır El Muhammed, Emel El Muhammed ve Şehed El Muhammed bulunuyor. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

