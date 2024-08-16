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Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Çıktı

Gaziantep'te 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 05:33
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 05:56
Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Çıktı

Gaziantep'teki Fabrikada Yangın Sebebi Araştırılıyor

Gaziantep'in 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında yangın çıktığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay Yeri ve Ekiplerin Faaliyetleri

İhbar alır almaz bölgeye ulaşan ekipler, yangının büyümemesi ve kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir mücadele veriyor. Yangının söndürülme çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, bölgedeki dolaşım ve güvenlik önlemleri de artırıldı. Gelişmeler için takipte kalın!

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi...

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi...

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi...

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi...

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi...

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi...

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi...

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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