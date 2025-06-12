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Gaziantep'te Hijyen İhlali: Ekmek Fırını Kapatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hijyen kurallarına uymayan bir ekmek fırını kapatıldı. Sağlık öncelikli!

Yayın Tarihi: 12.06.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 17:12
Gaziantep'te Hijyen İhlali: Ekmek Fırını Kapatıldı

Gaziantep'te Kurallara Uymayan Ekmek Fırını Kapatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hijyen standartlarını ihlal eden bir ekmek fırını, Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kapatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, daha önce işletmeye yönelik gerçekleştirilen tüm uyarılara rağmen hijyen koşullarını göz ardı eden fırının faaliyetinin sona erdirildiği belirtildi.

Ruhsatı iptal edilen fırın, açılmamak üzere mühürlendi. Bu karar, halk sağlığını koruma amacı güdülerek alındı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Uyarılara rağmen kuralları ihlal eden işletmelere asla göz yummayacağız. Halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hijyen kurallarına uymayan ekmek fırını kapatıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hijyen kurallarına uymayan ekmek fırını kapatıldı.

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