Gaziantep'te Hırsızlıktan Aranan A.A. Yakalandı — 16 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Ceza

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, hırsızlıktan hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.A. Şehitkâmil'de yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:41
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şüpheli Şehitkâmil ilçesinde yakalandı.

Operasyon ve adli süreç

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen yakalamayı takiben, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

