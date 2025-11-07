Gaziantep'te Hırsızlıktan Aranan A.A. Yakalandı — 16 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Ceza

Gaziantep'te hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şüpheli Şehitkâmil ilçesinde yakalandı.
Operasyon ve adli süreç
Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen yakalamayı takiben, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
