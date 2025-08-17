Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Güncelleme: Ölen ve yaralananların bilgileri eklendi

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay, bölge ekiplerinin sevk edilmesiyle müdahale ve inceleme sürecine girdi.

Kaza Detayları

M.F.E. yönetimindeki 27 AHG 953 plakalı otomobil ile T.S. idaresindeki 27 BCG 783 plakalı otomobilin çarpışması, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Ölen ve Yaralananlar

Sağlık ekipleri, kazada hayatını kaybedenleri H.Ş. (21), M.C.H. (19) ve Ö.F.D. olarak belirledi.

Yaralanan araç sürücüleri ile yolcu olarak bulunan B.K., ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma

Polis ekipleri, kaza ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.