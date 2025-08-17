DOLAR
40,87 0,08%
EURO
47,82 -0,09%
ALTIN
4.386,56 -0,08%
BITCOIN
4.815.433,25 -0,11%

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Ölen ve yaralananların bilgileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 20:38
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Güncelleme: Ölen ve yaralananların bilgileri eklendi

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay, bölge ekiplerinin sevk edilmesiyle müdahale ve inceleme sürecine girdi.

Kaza Detayları

M.F.E. yönetimindeki 27 AHG 953 plakalı otomobil ile T.S. idaresindeki 27 BCG 783 plakalı otomobilin çarpışması, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Ölen ve Yaralananlar

Sağlık ekipleri, kazada hayatını kaybedenleri H.Ş. (21), M.C.H. (19) ve Ö.F.D. olarak belirledi.

Yaralanan araç sürücüleri ile yolcu olarak bulunan B.K., ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma

Polis ekipleri, kaza ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi...

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'pat pat' ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, 1'i ağır
2
Germencik’te Jandarma'dan İncir ve Zeytin Bahçelerine Hırsızlık Uygulaması
3
Avn: İran'ın veya Başka Bir Ülkenin Lübnan İçişlerine Müdahale Hakkı Yok
4
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
İzmir Ödemiş'te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
7
Mardin Ömerli'de Kaza: Yan Yola Düşen Otomobilde 1 Kişi Öldü, 5 Yaralı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar