Gaziantep'te Jandarmadan Dron Destekli Trafik Denetimi: 390 Araç Trafikten Men

Gaziantep'te Ekim ayında jandarmanın dron destekli otoyol denetimlerinde 61 bin 130 araç kontrol edildi; 390 araç trafikten men edildi, 9 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:52
Gaziantep'te Jandarmadan Dron Destekli Trafik Denetimi: 390 Araç Trafikten Men

Gaziantep'te Jandarmadan Dron Destekli Trafik Denetimi

Ekim ayında otoyollarda yoğun kontrol

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve mülki makamların koordinesiyle Ekim ayında otoyollarda kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimler dron destekli şekilde icra edildi.

Uygulamalar sırasında toplam 61 bin 130 araç ile 56 bin 979 şahıs sorgulandı. Denetimlerde, yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli trafik kuralları ihlalleri tespit edildi.

Bu ihlaller nedeniyle 5 bin 727 araca trafik idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda ise 390 araç trafikten men edilerek 9 sürücünün ehliyeti geri alındı.

GAZİANTEP’TE JANDARMA DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ YAPTI

GAZİANTEP’TE JANDARMA DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ YAPTI

GAZİANTEP’TE JANDARMA DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ YAPTI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de