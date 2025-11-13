Gaziantep'te Jandarmadan Dron Destekli Trafik Denetimi: 390 Araç Trafikten Men

Gaziantep'te Jandarmadan Dron Destekli Trafik Denetimi

Ekim ayında otoyollarda yoğun kontrol

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve mülki makamların koordinesiyle Ekim ayında otoyollarda kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimler dron destekli şekilde icra edildi.

Uygulamalar sırasında toplam 61 bin 130 araç ile 56 bin 979 şahıs sorgulandı. Denetimlerde, yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli trafik kuralları ihlalleri tespit edildi.

Bu ihlaller nedeniyle 5 bin 727 araca trafik idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda ise 390 araç trafikten men edilerek 9 sürücünün ehliyeti geri alındı.

