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Gaziantep'te Kaçak Kazı Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te, kaçak kazı yapan 9 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. İşlemler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 17:56
Gaziantep'te Kaçak Kazı Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Kaçak Kazıya Geçit Yok

Gaziantep'in Şahinbey ve Araban ilçelerinde, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 9 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı.

Detaylar Ortaya Çıktı

Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgelerde kaçak kazı yapan şahısları takibe almıştı. Elde edilen bilgiler ışığında yapılan operasyonda, şüphelilerin bulundukları alanlarda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Zanlıların kazı yaptıkları sırada kullanılan malzemeler arasında:

  • 2 dedektör
  • 3 kazma
  • 3 kürek
  • 2 matkap ucu
  • 1 matkap
  • 2 emniyet kemeri
  • 2 çelik halat
  • 3 uzatma kablosu

bulundu. Şüphelilerin, kazı faaliyetleriyle ilgili olarak jandarmadaki işlemleri halen devam ediyor.

Gaziantep'in Şahinbey ve Araban ilçelerinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların kazı...

Gaziantep'in Şahinbey ve Araban ilçelerinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların kazı yaptıkları bölgelerde, 2 dedektör, 3 kazma, 3 kürek, 2 matkap ucu, matkap, 2 emniyet kemeri, 2 çelik halat ve 3 uzatma kablosu ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ve Araban ilçelerinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların kazı...

Gaziantep'in Şahinbey ve Araban ilçelerinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların kazı yaptıkları bölgelerde, 2 dedektör, 3 kazma, 3 kürek, 2 matkap ucu, matkap, 2 emniyet kemeri, 2 çelik halat ve 3 uzatma kablosu ele geçirildi.

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