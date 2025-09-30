Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 340 bin makaron ele geçirildi, 2 tutuklu

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 milyon 340 bin makaron ele geçirildi

2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 2 milyon 340 bin makaron, 24 bin 830 gümrük kaçağı sigara, 40 kilo 500 gram nargile tütünü ve 55 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

