Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 340 bin makaron ele geçirildi, 2 tutuklu

Yayın Tarihi: 30.09.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 20:06
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 2 milyon 340 bin makaron, 24 bin 830 gümrük kaçağı sigara, 40 kilo 500 gram nargile tütünü ve 55 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

