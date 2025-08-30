Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı elektronik ürünler satışı yapan şüphelilere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon, Defterdarlık, Şahinbey Belediyesi ve SGK İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, Karagöz Mahallesi Suburcu Caddesi'nde bulunan işletmelere yönelik olarak yapıldı.

Operasyonda gümrük kaçağı elektronik ürün sattığı belirlenen 23 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan denetimlerde ruhsat ve vergi levhası bulunmadığı tespit edilen 60 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yakalanan şahıslar ve ruhsatsız işletmelerle ilgili soruşturma ve yasal sürecin devam ettiği bildirildi.