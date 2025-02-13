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Gaziantep'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Gaziantep'te kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sürücüler zorluk çekiyor, Meteoroloji uyarıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:16
Gaziantep'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Gaziantep'te Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı, kentin günlük yaşamında aksamalara yol açıyor. Hava sıcaklıklarının düştüğü bu günlerde, sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Hayat Durma Noktasına Geldi

Kar nedeniyle hem şehir merkezi hem de yüksek kesimler beyaz bir örtüyle kaplanırken, bazı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bu durum, ulaşımda aksamaya sebep oldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışlarının devam etmesi beklenirken, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlgili yetkililerin açıklamalarına göre, kar yağışının etkisi önümüzdeki günlerde de hissedilmeye devam edebilir.

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