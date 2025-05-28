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Gaziantep'te Kayıp Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları 5. Gününde

Gaziantep'te kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir'in arama çalışmaları 5. günde devam ediyor. 1000 kişilik ekip seferber oldu.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 13:30
Gaziantep'te Kayıp Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları 5. Gününde

Gaziantep'te Kayıp Otizmli Onur Özdemir İçin Seferberlik

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. 24 Mayıs'ta kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan çocuğun bulunması için seferber olan ekipler, 5. günde yoğunlaştırdıkları çalışmalara devam ediyor.

Vali Çeber'den Açıklama

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Özdemir'in ailesini ziyaret ettikten sonra basına yaptığı açıklamada, çocuk için yapılan arama faaliyetlerinin kapsamını genişlettiklerini söyledi. Vali Çeber, arama çalışmalarına katılan profesyonel ekiplerin sayısının 500'e ulaştığını belirtti. Ayrıca, toplamda bin kişiden oluşan bir ekip ile çalışmalara destek verildiğini vurguladı.

Teknoloji Kullanılıyor

Vali Çeber, arama çalışmalarında teknolojik aletlerin de aktif olarak kullanıldığını ifade etti. İHA'lar ve dronların, arama yapılan bölgede sürekli havada olduğunu ve gece görüş özelliklerine sahip cihazlarla desteklendiğini aktardı.

Hassas Burunlu Köpekler de Görevde

Arama faaliyetlerine katılan 6 hassas burunlu köpek ile birlikte ekiplerin çalışmalara hız verdiği belirtildi. Çeber, bugüne kadar herhangi bir somut emare bulunamadığını, ancak yerel halkın verdiği bilgilerin değerlendirildiğini söyledi.

Arama ekipleri, sabah 07.00'de başlayan çalışmalarını akşam hava kararına kadar sürdürüyor ve gece de gece görme kabiliyeti olan cihazlarla çalışmalarına devam ediyor. Bu zorlu süreçte herkesin umudu, Onur'un bir an önce bulunması.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama...

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 5. gününde sürüyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama...

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 5. gününde sürüyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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