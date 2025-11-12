Gaziantep'te 'kaynak'la şerit ihlali: 813 sürücüye 806 bin 316 TL ceza

Denetimler 10 gün boyunca sürdü

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 gün içerisinde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta trafik düzenini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulamalar yapıldı. Kurallara aykırı hareket eden araç sürücüleri tek tek belirlendi.

Uygulama sonucu 813 araç sürücüsüne toplam 806 bin 316 TL idari para cezası yazıldı. Araçların 'kaynak' anları ise kameralara yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.

GAZİANTEP’TE TRAFİKTE BEKLEYEN ARAÇLARIN ARASINA ’KAYNAK’ YÖNTEMİYLE GİREREK HATALI ŞERİT DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN 813 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 806 BİN 316 TL CEZA YAZILDI.