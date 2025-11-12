Gaziantep'te 'kaynak'la şerit ihlali: 813 sürücüye 806 bin 316 TL ceza

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 10 günde 'kaynak'la şerit ihlali yapan 813 sürücüye toplam 806 bin 316 TL ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:41
Denetimler 10 gün boyunca sürdü

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 gün içerisinde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta trafik düzenini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulamalar yapıldı. Kurallara aykırı hareket eden araç sürücüleri tek tek belirlendi.

Uygulama sonucu 813 araç sürücüsüne toplam 806 bin 316 TL idari para cezası yazıldı. Araçların 'kaynak' anları ise kameralara yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.

