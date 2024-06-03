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Gaziantep'te kırsalda çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki orman yangını haberine dair detaylar. Yangın, çabuk müdahale ile kontrol altına alındı ancak 10 hektarlık alan zarar gördü. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 21:23
Gaziantep'te kırsalda çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

Gaziantep'te Orman Yangını

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi kırsalında meydana gelen bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, bölge halkı tarafından fark edilerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Çabuk Müdahale Ekipleri Seferber Edildi

Olayın ardından Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı İtfaiye Amirliği ile Hassa Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası ve yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

10 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Ancak yangın sırasında 10 hektarlık bir alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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