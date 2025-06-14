Gaziantep'te Köprüden Düşen Araçta 6 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te Köprü Kazası

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, hafif ticari bir araç köprüden düştü ve 6 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

M.A. (63) yönetimindeki 27 PY 878 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İncegedik Mahallesi mevkisindeki köprüden yaklaşık 3 metre aşağıya düştü.

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan 5 kişi, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın köprüden düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.