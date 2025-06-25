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Gaziantep'te Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Start Aldı

Gaziantep'te 25 mahalle katılımıyla gerçekleştirilen futbol turnuvası, düzenlenen törenle başladı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 22:34
Gaziantep'te Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Start Aldı

Gaziantep'te Futbol Turnuvası Coşkuyla Başladı

Gaziantep'te, 25 mahallenin katıldığı futbol turnuvası, düzenlenen muhteşem bir törenle start aldı. Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği tarafından imzalanan "Muhtar Cup" protokolünün ilk aşaması olan bu turnuva, Yeşilkent Spor Sahası'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle hayata geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun yaygınlaşması adına birçok tesis kazandırdıklarını belirtti. "Spor şehri Gaziantep" vizyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Şahin, kulüplere olan desteklerinin yanı sıra, başarılı takımlara özel ödüller de verdiklerini dile getirdi.

Malzeme desteği sağladıklarını ve yetenek taramaları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şahin, "Karneler alındı, yaz okulları başladı. Herkes yaz okullarını değerlendirmeli. Çocuklar, eğlenerek öğrenip, yazı verimli hale dönüştürecekler," şeklinde konuştu.

Vali ve Başkanlardan Teşekkürler

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, gelenekselleşen etkinlikte emeği geçen muhtarlara teşekkür etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, sporun önemine değinerek, çalışma kapsamında 160 bin futbol topu dağıtacaklarını ifade etti.

Turnuvanın Detayları

Konuşmaların ardından projede görev alan muhtarlara plaket takdim edildi. 28 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında sürmesi planlanan turnuvada, farklı mahallelerden 4'ü kadın olmak üzere toplam 28 takım ve 420 oyuncu mücadele edecek. Amacı, mahalle dayanışmasını güçlendirmek, çocukları spora teşvik etmek ve ailecek spor yapma kültürünü yaygınlaştırmak olan bu proje, şehrin spor hayatına önemli katkılar sunacak.

Gaziantep'te 25 mahallenin yer aldığı futbol turnuvası düzenlenen törenle başladı. Törene...

Gaziantep'te 25 mahallenin yer aldığı futbol turnuvası düzenlenen törenle başladı. Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sol4), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol5) ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Gaziantep'te 25 mahallenin yer aldığı futbol turnuvası düzenlenen törenle başladı. Törene...

Gaziantep'te 25 mahallenin yer aldığı futbol turnuvası düzenlenen törenle başladı. Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sol4), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol5) ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

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