Gaziantep'te makas atan sürücüye trafik idari para cezası

Emniyet ekipleri tehlikeli sürüşü tespit etti

Gaziantep'te trafikte makas atarak defalarca kaza yapmaktan kıl payı kurtulan bir araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştiren aracı tespit ederek müdahale etti.

Yapılan incelemede aracın ayrıca standart dışı cam filmi kullandığı ve yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka taktığı belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda sürücüye idari para cezası kesildi.

Aracın trafikte tehlike saçtığı anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı ve kayıtlarda tehlikeli manevralar açıkça görülüyor.

GAZİANTEP'TE TRAFİKTE TEHLİKE SAÇAN VE KAZA YAPMAKTAN KIL PAYI KURTULAN SÜRÜCÜYE CEZA