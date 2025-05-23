Gaziantep'te Motosikletli Protesto: İsrail'e Tepkiler Yükseliyor

Gaziantep'te, yaklaşık 300 motosikletli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Kudüs Platformu tarafından düzenlenen programda motosiklet sürücüleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile alanda bir araya gelen sürücüler, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınadı. Grup adına konuşan Eray Salgut, Gaziantep'in Gazzeli vatandaşlarla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Salgut, "Sesimizi duyurmak için buradayız. Motosiklet sevdalılarını bir araya toplayarak, Müslümanların birlikteliğini sağlamaya çalışıyoruz. Zafere ulaşmak inananların olacaktır, sabretmeliyiz," şeklinde konuştu.

Protestoya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı ve diğer vatandaşlar da katılarak dayanışma gösterdi.

Gaziantep'te yaklaşık 300 motosikletli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Kudüs Platformu tarafından düzenlenen programa katılan motosiklet sürücüleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Gaziantep'te yaklaşık 300 motosikletli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Kudüs Platformu tarafından düzenlenen programa katılan motosiklet sürücüleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.