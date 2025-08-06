Gaziantep'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, H.Ü. (22) yönetimindeki 27 ASC 982 plakalı otomobil ile H.E.D. (16) yönetimindeki motosikletin çarpışmasıyla gerçekleşti. Kaza, İslahiye-Karapınar Mahallesi yolunda meydana geldi.

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü H.E.D. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü H.Ü. dahil olmak üzere S.G. (23) ve E.M.Y. (17) yaralandı.

Yaralıların Durumu

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü H.E.D.'nin hayatını kaybettiği belirtilirken, durumu ağır olan otomobil sürücüsü H.Ü. 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.