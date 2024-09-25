Gaziantep'te Rüşvet Operasyonu: Bir Avukat Tutuklandı

Gaziantep'te Rüşvet Suçlaması

Gaziantep'te terörle ilgili dosyalara dair yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, rüşvet iddiaları nedeniyle bir avukat tutuklandı. İki avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma Detayları

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, terör dosyalarında yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusuyla devam ediyor. İddialar, rüşvet karşılığında terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında sahte belgelerin hazırlandığına yönelik suçlamaları kapsıyor. Tutuklamalar ve İfadeler

Söz konusu soruşturma kapsamında, katip olarak görev yapan M.C.K. 16 Eylül'de tutuklanmıştı. Aynı soruşturma dahilinde avukatlar Ö.A. ve B.Ş. ile kardeşi U.Ş. ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ö.A., "rüşvet vermek" suçundan tutuklanırken, diğer iki avukata yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.