Gaziantep’te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Vatandaşlar Müdahale Etti

Gaziantep’te Seyir Halindeki Otomobil Motorunda Yangın Çıktı
Gaziantep’te seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Olayın Detayları
Olay, Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor bölümünden önce dumanlar, ardından alevler yükselmeye başladı.
Sürücü, durumu fark ederek aracı yol kenarına park edip hemen dışarı çıktı. Yangını gören vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
