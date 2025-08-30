DOLAR
Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 1 Kişi Gözaltında

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve 385 fişek ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:50
Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilenler

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 385 fişek ile çok sayıda muhtelif silah parçası ve kurusıkı silahları dönüştürmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda silah ve silah malzemelerinin ele geçirilmesi ile gözaltına alınan şüphelinin emniyete götürülmesi yer alıyor.

