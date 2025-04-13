Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Gözaltı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir silahlı kavgada 19 yaşındaki Durmuş Karaca hayatını kaybederken, meseleyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine ulaştırılan silahlı kavgaya dair ihbar üzerine polis ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Durmuş Karaca'nın bir arkadaşı ile alkol aldığı sırada, daha önce aralarında husumet bulunan 15 yaşındaki Y.K. yanında Y.E, M.E.B, A.A. ve M.F.K. ile birlikte olay yerine gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Durmuş Karaca Y.K.'ye tokat attı. Ardından Y.K., yanında taşıdığı ateşli silahla Durmuş Karaca'yı yaraladı.

Kayıp Hayat

Yaralanan Karaca, derhal hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayın ardından Y.K. olayı gerçekleştirdiği av tüfeğiyle ablasının evinde, diğer şüpheliler ise bulundukları yerlerde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dün akşam Cengiz Topel Mahallesi Ful Sokak'ta meydana gelen bu üzücü olay, mahalle sakinleri arasında büyük bir endişe yarattı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.