Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 1 Kişi Öldü, 7 Zanlı Yakalandı

Gaziantep Şahinbey Bülbülzade Parkı'ndaki silahlı saldırıda M.A hayatını kaybetti; olayla ilgili 7 zanlı olayda kullanılan silahlarla yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:48
Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 1 Kişi Öldü, 7 Zanlı Yakalandı

Olay ve gözaltılar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Bülbülzade Parkı'nda meydana gelen saldırıda M.A, motosikletli dört şüpheli tarafından hedef alındı ve silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Açıklamada, olay sırasında M.A'nın iki arkadaşının da saldırganlara karşılık verdiği belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 2'si M.A'nın arkadaşı, 1'i saldırganlara yardım eden olmak üzere toplam 7 şüpheli, olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Valiliğin açıklaması olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

