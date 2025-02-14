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Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 23 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:46
Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 23 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te Suç Örgütüne Yönelik Büyük Operasyon

Gaziantep'te düzenlenen operasyonla silahlı suç örgütü üyelerine darbe vuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgilere göre, Kacakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslerde operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 10 şarjör ve 1551 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda, yağma, kasten yaralama ve oto kurşunlama gibi 5 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki İşlemler Süreçte

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetle olan işlemleri devam etmekte. Emniyetin paylaşmış olduğu görüntülerde, ekiplerin belirlenen adreslerde arama yaparak çeşitli silahlar ve mühimmat ele geçirdiği anlar yer alıyor.

Bu operasyon, Gaziantep'teki suç örgütlerine göz açtırmamak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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