Gaziantep'te Silahlı Trafik Tartışması: 4 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te Silahlı Tartışmaya Müdahale

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, trafikte meydana gelen bir silahlı tartışma sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Olay, İstasyon Caddesi'nde motosiklet sürücüleri ile bir otomobil sürücüsü arasında yaşandı.

Olayın Gelişimi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medyada yer alan görüntülerin incelendiğini belirtti. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstasyon Caddesi'nde trafikte yaşanan tartışma sonucu elinde bulunan silahla araçtaki bireyleri tehdit eden 4 motosikletli şüpheli, kullandıkları kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı." denildi. Gözaltı Süreci Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik güçleri olayın arka planını aydınlatmaya çalışıyor.