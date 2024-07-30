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Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere Darbe

Şehitkamil'de yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 6 işletmeye ceza kesildi ve ürünler imha edildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:10
Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere Darbe

Gaziantep'te Gıda Güvenliği Denetimleri

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri satan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerin Detayları

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gaziler ve Batıkent mahallelerinde gıda satış noktalarını denetledi. Yapılan incelemelerde, 6 işletmenin son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ürünleri sattığı tespit edildi.

Cezai İşlemler ve Ürün İmhası

Bu işletmelere yasal işlemler uygulanırken, tarihi geçmiş gıdalar da hemen imha edildi. Ayrıca, bir işletmenin ruhsatı olmadan çalıştığı belirlendi ve bu işletme kapatılarak mühürlendi.

İhbarlar Teşvik Ediliyor

Şehitkamil Belediyesi, denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların şüpheli durumlarda belediyeyi aramaları ve ihbarda bulunmaları teşvik edildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 6 işletmeye ceza yazıldı. İşletmelenin son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve güvenilir gıda vasfını kaybetmiş ürünler sattığı tespit edildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 6 işletmeye ceza yazıldı. İşletmelenin son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve güvenilir gıda vasfını kaybetmiş ürünler sattığı tespit edildi.

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