Gaziantep'te Sulama Hortumuna Dolanan Yaban Geyiği Kurtarıldı

İslahiye'de biber tarlasındaki sulama hortumuna dolanan erkek yaban geyiği, çiftçi Mustafa Öztürk ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:21
Çiftçi ve ekiplerin müdahalesiyle koruma altındaki geyik kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kırsal Çubuk Mahallesi civarındaki bir biber tarlasında sulama hortumuna dolanarak bitkin düşen erkek yaban geyiği, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Çiftçi Mustafa Öztürk, tarlasındaki ürünleri kontrol ederken hortuma dolanıp güçsüz düşen geyiği fark etti. Öztürk, hayvana su verip besledikten sonra arkadaşlarının yardımıyla geyiği bulunduğu yerden çıkardı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek geyiğin tedavisini gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından geyik, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber tarlasında sulama hortumuna dolanarak bitkin düşen yaban geyiği vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

