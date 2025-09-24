Gaziantep'te Sulama Hortumuna Dolanan Yaban Geyiği Kurtarıldı

Çiftçi ve ekiplerin müdahalesiyle koruma altındaki geyik kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kırsal Çubuk Mahallesi civarındaki bir biber tarlasında sulama hortumuna dolanarak bitkin düşen erkek yaban geyiği, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Çiftçi Mustafa Öztürk, tarlasındaki ürünleri kontrol ederken hortuma dolanıp güçsüz düşen geyiği fark etti. Öztürk, hayvana su verip besledikten sonra arkadaşlarının yardımıyla geyiği bulunduğu yerden çıkardı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek geyiğin tedavisini gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından geyik, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

