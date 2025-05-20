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Gaziantep'te Taksi Şoförünü Yaralayan Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan M.G. isimli kişi, polis tarafından yakalandı. Olay anı aracın kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 14:46
Gaziantep'te Taksi Şoförünü Yaralayan Zanlı Yakalandı

Gaziantep'teki Taciz Olayında Hızla Müdahale

Gaziantep'te bir taksi şoförü, araç içerisinde kesici aletle yaralanarak bir şüpheli tarafından darbedildi. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi ve anında polis ekipleri harekete geçti.

Olayın Detayları ve Gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, taksi şoförü H.Y.'nin yaralanmasının ardından olay yerine gelen ekipler, titiz bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayın faili olarak M.G. ismi belirlenerek, saklandığı yerde yakalandı.

Olay Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Taksi içindeki kameralarca kaydedilen görüntülerde, zanlının öncelikle H.Y. ile tartıştığı ve ardından bıçaklama anı net bir şekilde yer aldı. Olay sonrasında yaralanan H.Y., meslektaşları tarafından aynı araçla hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te taksi şoförünü araç içerisinde yaralayan kişi yakalandı.

Gaziantep'te taksi şoförünü araç içerisinde yaralayan kişi yakalandı.

Gaziantep'te taksi şoförünü araç içerisinde yaralayan kişi yakalandı.

Gaziantep'te taksi şoförünü araç içerisinde yaralayan kişi yakalandı.

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