Gaziantep'te Tehdit Davasında Tekerlekli Sandalye Bağışıyla Uzlaşma

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tehdit şikayetinin tarafları hastaneye tekerlekli sandalye bağışı ile uzlaştı. Nizip Devlet Hastanesi'nde görevli doktor M.G, yaklaşık iki ay önce hastaneye başvuran Z.A'nın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, söz konusu suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildi. Taraflara uzlaştırma hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından, doktor M.G tekerlekli sandalye bağışı yapılması durumunda şikayetinden vazgeçeceğini ifade etti.

Talebe olumlu yanıt veren Z.A, hastaneye bir tekerlekli sandalye bağışladı. Uzlaştırma sürecini yöneten uzlaştırmacı Yusuf Kök, basit suçların mahkemeye gitmeden uzlaşma yoluyla çözüldüğüne dikkat çekerek, bu yöntemle vatandaşların mahkeme süreci yaşamadan hızlıca sonuç alabileceğini kaydetti.

Kök, uzlaşmanın adaletin hızlı ve mağdur tarafından onay gören bir şekilde çözülmesi adına önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Ayrıca, vatandaşların uzlaşma koşulları hakkında bilgi edinmesinin her açıdan faydalı olacağını vurguladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tehdit şikayetinin tarafları hastaneye tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaştı. Doktor M.G. (solda) ile Z.A. (sağda) arasında uzlaşma sağlandı.