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Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 01:53
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 01:53
Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olay, Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 AYH 25 plakalı otomobilin, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışma sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi...

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi...

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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