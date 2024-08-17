Gaziantep'te Trafik Kazası: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Üzücü Bir Olay

Gaziantep'te meydana gelen bir trafik kazası, tır sürücüsünün hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olay, 5’inci Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı.

Duvardan Gelen Tehlike

Mustafa Kurt (47) yönetimindeki damperi açık tır, bir gıda fabrikasında manevra yaparken bir duvara çarptı. Bu çarpışma sonucunda duvar yıkıldı.

Kurtarma Çalışmaları

Duvarın yıkılmasıyla Kurt, tırında sıkıştı. Olay yerine hızla intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri durumu kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda Mustafa Kurt, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Hayatını Kaybetti

Maalesef, kurtarma çalışmalarına rağmen Mustafa Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.