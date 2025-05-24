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Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Muhabirlerin İsimleri Bir Parka Verildi

Gaziantep'te yaşamını yitiren muhabirler Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'in anısına yeni bir park açıldı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 14:27
Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Muhabirlerin İsimleri Bir Parka Verildi

Gaziantep'te Duygu Dolu Anma Töreni

Gaziantep, 2022 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'in isimlerinin verildiği bir park açılışına ev sahipliği yaptı.

Parkın Açılışı ve Duygusal Konuşmalar

Açılış, Sacır Mahallesi'ndeki park alanında gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, hayatını kaybeden iki muhabire Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine sabır temennisinde bulundu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ise, gazeteciliğin zorlu bir meslek olduğunu vurgulayarak, görevleri başında hayatlarını kaybeden Esen ve Tanrıöver'i kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Umut Yakup Tanrıöver'in babası Mutlu Tanrıöver, oğlunun adının yaşatılmasının kendisini mutlu ettiğini ifade ederken, Muhammed Abdulkadir Esen'in babası Cemal Esen de Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yerine getirildi ve iki muhabirin anısı bir kez daha saygıyla yad edildi.

Gaziantep'te, 2022'de kaza yapan araca müdahale ederken yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını...

Gaziantep'te, 2022'de kaza yapan araca müdahale ederken yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'in isimleri parka verildi.

Gaziantep'te, 2022'de kaza yapan araca müdahale ederken yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını...

Gaziantep'te, 2022'de kaza yapan araca müdahale ederken yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'in isimleri parka verildi.

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