Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Piyasa Değeri Yüksek Ele Geçirilen Maddeler

Ekipler, bir adrese yaptıkları operasyon sırasında 845 uyuşturucu hap, 7 gram esrar ile 17 bin 500 lira nakit para ele geçirdi. Yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam eden güvenlik güçlerinin, bu tür operasyonlarla halkı korumayı hedefledikleri vurgulandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 845 uyuşturucu hap, 7 gram esrar ve 17 bin 500 lira ele geçirdi.