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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 845 hap ve esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:36
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

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Ekipler, bir adrese yaptıkları operasyon sırasında 845 uyuşturucu hap, 7 gram esrar ile 17 bin 500 lira nakit para ele geçirdi. Yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam eden güvenlik güçlerinin, bu tür operasyonlarla halkı korumayı hedefledikleri vurgulandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı....

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 845 uyuşturucu hap, 7 gram esrar ve 17 bin 500 lira ele geçirdi.

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