Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 kilo 20 gram Kokain Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 kilo 20 gram kokain ve 1 kilo 950 gram skunk ele geçirildi; şüpheli adliyede tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:15
Operasyonun ayrıntıları

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 20 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti suçundan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin bir tırda yaptığı aramada 3 kilo 20 gram kokain ve 1 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, narkotik köpeğinin de desteğiyle tırda yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmesi yer alıyor.

