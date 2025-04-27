Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen dikkat çekici bir uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal eden ve satan kişileri hedef alan kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslerde gerçekleştirdikleri aramalarda, 632 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Bu operasyon sonucunda, H.B, O.A ve M.M isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 632 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 632 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.