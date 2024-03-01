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Gaziantep’te uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı: Son bir ayda 194 kişi hapse girdi

Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadelede büyük bir başarıya imza atıldı. Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 473 kilo 60 gram esrar, 46 kilo 552 gram metamfetamin ve çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 194 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:33
Gaziantep’te uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı: Son bir ayda 194 kişi hapse girdi

Gaziantep’te Narkotik Operasyonları: Şubat Ayında Büyük Darbe

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Şubat ayı boyunca uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar, kentteki uyuşturucu faaliyetlerine büyük bir darbe vurdu.

Operasyonların Bilançosu

Yapılan baskınlarda, toplamda 473 kilogram esrar, 46 kilogram metamfetamin, yaklaşık 1,6 kilogram sentetik kannabinoid, 314 gram eroin ve on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, suç faaliyetlerinde kullanılan hassas teraziler, ruhsatsız silahlar ve tüfekler de emniyet güçlerinin eline geçti.

Şüphelilere Yönelik Yasal İşlemler 

Operasyonlar kapsamında, binlerce şüpheliye yasal işlem başlatılırken, 194 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu müdahaleler, şehirdeki uyuşturucu sorununa karşı etkili bir mücadele örneği olarak kayıtlara geçti.

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