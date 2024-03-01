Gaziantep’te uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı: Son bir ayda 194 kişi hapse girdi

Gaziantep’te Narkotik Operasyonları: Şubat Ayında Büyük Darbe

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Şubat ayı boyunca uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar, kentteki uyuşturucu faaliyetlerine büyük bir darbe vurdu.

Operasyonların Bilançosu

Yapılan baskınlarda, toplamda 473 kilogram esrar, 46 kilogram metamfetamin, yaklaşık 1,6 kilogram sentetik kannabinoid, 314 gram eroin ve on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, suç faaliyetlerinde kullanılan hassas teraziler, ruhsatsız silahlar ve tüfekler de emniyet güçlerinin eline geçti.

Şüphelilere Yönelik Yasal İşlemler

Operasyonlar kapsamında, binlerce şüpheliye yasal işlem başlatılırken, 194 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu müdahaleler, şehirdeki uyuşturucu sorununa karşı etkili bir mücadele örneği olarak kayıtlara geçti.