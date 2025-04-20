Gaziantep'te Yıkım Sırasında Çökme Olayı: İş Makinesi Aşağı Düştü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde önemli bir olay yaşandı. Değirmiçem Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören bir apartmanın yıkımı sırasında 6. katta çökme meydana geldi.

Yıkım çalışmaları esnasında, çökme anında iş makinesi de aşağı düştü. Neyse ki, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı. Ancak, iş makinesinin apartmanın hasarlı kısmında kalması, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

Şu anda iş makinesinin vinç yardımıyla çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürmektedir.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ağır hasarlı bina yıkımında 6. katta çökme oldu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ağır hasarlı bina yıkımında 6. katta çökme oldu.