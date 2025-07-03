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Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, etkili müdahalelerle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 16:48
Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Orman Yangını Söndürüldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kırsal Yukarı Olucak Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangına Geniş Kapsamlı Müdahale

Yangın ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına, 2 helikopter, dron, 8 arazöz, 4 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 3 orman aracı, 4 iş makinesi, 2 traktör, 4 jandarma asayiş timi ve toplamda 30 güvenlik korucusu ile etkili bir müdahale gerçekleştirildi.

Yangın Kontrol Altında

Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları dikkatle sürdürülecek.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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