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Gaziantep'ten Örnek Dayanışma: İşletmeci Suriyeli İşçisine İş Makinesi Hediye Etti

Gaziantepli Gazi Albayrak, Suriyeli işçisi Muhammed Aliy’e dönüşü öncesi iş makinesi hediye ederek örnek bir dayanışma sergiledi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 18:46
Gaziantep'ten Örnek Dayanışma: İşletmeci Suriyeli İşçisine İş Makinesi Hediye Etti

Gaziantepli İşletmeciden Suriyeli İşçisine Önemli Destek

Gaziantep'te faaliyet gösteren bir düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak, ülkesine dönmeye karar veren Suriyeli işçisi Muhammed Aliy'e mini ekskavatör hediye etti. Yaklaşık 10 yıl boyunca beraber çalıştıkları Aliy’nin emeklerini karşılıksız bırakmayan Albayrak, Aliy’e Suriye'nin Halep kentine dönüşü öncesinde bu jesti yaptı.

Bir Jest Olarak İş Makinesi

Gazi Albayrak, AA muhabirine verdiği demeçte, “Aliy çok çalışkan birisi. Kendisine bir jest yapmak istedik. Suriye’de büyük bir yıkım yaşandı, bu nedenle iş makinesi hediye etmeye karar verdik. Kendi memleketinde faydalı olabileceğini düşündük. İnşallah o da bize hakkını helal eder.” sözleriyle duygularını ifade etti.

Aliy’nin Duygusal Teşekkürü

54 yaşındaki Muhammed Aliy, Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek, “Türk hükümetine ve halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Suriye’ye dönsem de Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Gazi Albayrak ile bağımız hiç kopmayacak. Onu ülkeme davet edeceğim, misafir edeceğim.” dedi.

Gaziantep'te faaliyet gösteren düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak (sol), yanında çalışan ve...

Gaziantep'te faaliyet gösteren düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak (sol), yanında çalışan ve ülkesine dönmeye karar veren Suriyeli işçisi Muhammed Aliy'e (sağ) mini ekskavatör hediye etti.

Gaziantep'te faaliyet gösteren düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak (sol), yanında çalışan ve...

Gaziantep'te faaliyet gösteren düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak (sol), yanında çalışan ve ülkesine dönmeye karar veren Suriyeli işçisi Muhammed Aliy'e (sağ) mini ekskavatör hediye etti.

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