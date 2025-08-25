DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Gaziantep Valiliği: '25 milyonluk makam odası' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Gaziantep Valiliği, '25 milyonluk makam odası' iddialarını yalanlayarak makam imalatlarının toplam maliyet içinde çok cüzi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:50
Gaziantep Valiliği: '25 milyonluk makam odası' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Gaziantep Valiliği: '25 milyonluk makam odası' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Valilikten yapılan açıklamada, haberlerin yanlış algıya neden olduğu belirtildi

Gaziantep Valiliği, bazı medya organlarında yer alan "makam odasında kullanılan malzemelerin fiyatının yüksek olduğuna" yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında çıkan "Tasarruf döneminde 25 milyonluk makam odası" iddialarına ilişkin değerlendirme paylaşıldı.

Açıklamada, haberlerin yanlış algı oluşmasına yol açtığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

'Yeni Valilik binası için yapılan söz konusu ihale kapsamında valilik bahçesi çevre düzenlemesi, çevre aydınlatma imalatları, çevre güvenlik kamera sistemleri, bahçe çim sulama sistemleri, bahçe taş kaplama imalatları, güvenlik amacıyla yapılan kollu bariyer imalatları ile bina içerisinde şehrin tarihini simgeleyen rölyef imalatı, mozaik imalatları, ilimizin 9 ilçesine ait harita sergisi, Valiliğin tüm ofis bölme camlarına kumlama işlemi' gibi daha birçok işlem bulunmaktadır.

Açıklamada ayrıca, "Yeni Valilik binasında makam imalatları bahse konu maliyet içerisinde çok cüzi bir miktara tekabül etmektedir" denilerek, söz konusu iddiaların doğrulanmadan servis edildiği vurgulandı: "Dolayısıyla teyit mekanizması çalıştırılmadan hazırlanan ve servis edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır."

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti
3
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
4
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
5
Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası
6
Vakfıkebir'de Şarampole Devrilen Hafif Ticari Araçta Sürücü Öldü
7
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan