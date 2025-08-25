Gaziantep Valiliği: '25 milyonluk makam odası' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Valilikten yapılan açıklamada, haberlerin yanlış algıya neden olduğu belirtildi

Gaziantep Valiliği, bazı medya organlarında yer alan "makam odasında kullanılan malzemelerin fiyatının yüksek olduğuna" yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında çıkan "Tasarruf döneminde 25 milyonluk makam odası" iddialarına ilişkin değerlendirme paylaşıldı.

Açıklamada, haberlerin yanlış algı oluşmasına yol açtığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

'Yeni Valilik binası için yapılan söz konusu ihale kapsamında valilik bahçesi çevre düzenlemesi, çevre aydınlatma imalatları, çevre güvenlik kamera sistemleri, bahçe çim sulama sistemleri, bahçe taş kaplama imalatları, güvenlik amacıyla yapılan kollu bariyer imalatları ile bina içerisinde şehrin tarihini simgeleyen rölyef imalatı, mozaik imalatları, ilimizin 9 ilçesine ait harita sergisi, Valiliğin tüm ofis bölme camlarına kumlama işlemi' gibi daha birçok işlem bulunmaktadır.

Açıklamada ayrıca, "Yeni Valilik binasında makam imalatları bahse konu maliyet içerisinde çok cüzi bir miktara tekabül etmektedir" denilerek, söz konusu iddiaların doğrulanmadan servis edildiği vurgulandı: "Dolayısıyla teyit mekanizması çalıştırılmadan hazırlanan ve servis edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır."