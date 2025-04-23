Gaziantep ve Çevresinde 23 Nisan Coşkusu: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Gaziantep ve Çevre İllerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Tüm şehirlerde çeşitli törenler ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Gaziantep’teki Kutlamalar

Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından halk oyunları gösterisi ile kutlama sona erdi.

Valilikte devam eden programda, Vali Kemal Çeber, koltuğunu temsil eden 10 yaşındaki Muhammet Furkan Aksoya devretti. Aksoy, “23 Nisan sadece biz çocukların bayramı değil, aynı zamanda milletimizin egemenliğini ilan ettiği çok özel bir gündür” dedi.

Diğer İllerdeki Etkinlikler

Şanlıurfa'da 23 Nisan etkinlikleri Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrencilerin gösterileri beğeni topladı. Törene Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar katıldı.

Kahramanmaraş’ta ise, Trabzon Caddesi'ndeki eski valilik bahçesinde yapılan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Etkinlikler, MADO Kadriye Kanbur İlkokulu'nda halk oyunlarıyla devam etti.

Adıyaman'da Valilik bahçesindeki törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda devam etti.

Malatya'da Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Öğrencilerden Ahsen Yardım, temsilen Vali Seddar Yavuz'un makamına oturdu.

Son olarak, Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ın çelenk sunmasıyla başladı. Törende öğrenci gösterileri büyük ilgi gördü.

Bu önemli gün, Türkiye genelinde çocukların geleceği için vurgulanan değerlerin yanı sıra, milletin egemenliğinin önemiyle de kutlandı.

Kahramanmaraş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trabzon Caddesindeki eski valilik bahçesinde tören düzenlendi. Daha sonra MADO Kadriye Kanbur İlkokulu’nda devam eden programda, öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, şiirler okudu.

Kahramanmaraş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trabzon Caddesindeki eski valilik bahçesinde tören düzenlendi. Daha sonra MADO Kadriye Kanbur İlkokulu’nda devam eden programda, öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, şiirler okudu.